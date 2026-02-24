Стармър потвърди подкрепата си за Украйна

Министър-председателят на Великобритания Киър Стармър обеща днес, на четвъртата годишнина от руската инвазия в Украйна, да стои до украинския народ "толкова дълго, колкото е нужно", като в същото време разкритикува президента на Русия Владимир Путин, че блокира пътя към мира, предадоха Пи Ей Мидия и АП.

В обръщение към правителството си по случай годишнината Стармър изтъкна "невероятната съпротива" на Украйна.

"Това не е конфликт някъде там, много далече от Великобритания. Става въпрос за нашите ценности - свободата, демокрацията и правото на всяка държава да решава сама какво да прави; това са демокрацията и суверенитетът", заяви Стармър, цитиран от БТА.

Войната се усеща в домовете в цяла Великобритания поради скока на цените за енергопотребление от началото на руската инвазия в съседната държава, посочи той.

"Те са с 40 процента по-високи от преди. Така че всяко семейство усеща (войната - бел. ред.)", обърна внимание лидерът на Лейбъристката партия.

"А това как и кога ще настъпи краят на този конфликт ще засегне всички в Обединеното кралство дълго занапред. Ето защо е важно да гарантираме, че ще има справедлив и траен мир", обобщи Киър Стармър, като каза, че "Путин е този, който стои на пътя" на този мир.