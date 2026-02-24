Една група в ЕП не подкрепи Украйна в речите за навършването на 4 г. началото на войната

Само една група в Европейския парламент - "Европа на суверенните нации" (ЕСН) не подкрепи днес Украйна при извънредната сесия на евродепутатите в Брюксел, посветена на четвъртата годишнина от началото на руското военно нападение срещу украинската страна. В началото на заседанието евродепутатите изслушаха обръщение от украинския президент Володимир Зеленски.

Групата на Европейската народна партия (ЕНП) посочи, че войната в Украйна е безсмислена и че днес е ден на скръб, възмущение и решимост. Възмутени сме не само от (руския президент Владимир) Путин, а и от неговите поддръжници като (унгарския премиер Викотр) Орбан и (словашкия му колега Роберт) Фицо, посочиха от ЕНП. Отношението на (президента на САЩ Доналд) Тръмп към Украйна е достойно за съжаление заради оказването на натиск над жертвата в тази война, допълниха от тази парламентарна сила.

От групата на Социалистите и демократите отбелязаха, че Путин не е постигнал никоя от целите си с предприемането на военното нападение и е допуснал най-голямата стратегическа грешка от края на Студената война. Днешната война е посегателство срещу европейския ред, Путин не иска мир и има нужда от войната, за да поддържа режима си. Рано или късно ЕС ще трябва да отнеме запорираното в Европа руско имущество и това не би било отмъщение, а справедливост. Който блокира санкциите (на ЕС срещу Русия), подсилва агресора, Путин ще загуби войната, заявиха от тази парламентарна група.

"Патриоти за Европа" настояха ЕС да продължи да подкрепя Украйна хуманитарно и логистично, но призоваха това да не води до отслабване на европейските държави. От тази политическа сила отбелязаха, че обсъжданата възможност за ускорени преговори с Украйна за присъединяване към ЕС не се приема от европейското общество единодушно. Не може да има друг изход, освен договорен мир, добавиха представителите на тази парламентарна сила.

Европейските консерватори и реформисти призоваха Европа да използва възможностите си за сдържане и водене на дипломатически преговори, и коментираха, че "историята би коленичила пред украинските патриоти".

Групата "Обнови Европа" заяви, че ЕС е най-големият поддръжник на Украйна - икономически, военно и политически. Според тази парламентарна сила унгарският премиер Орбан оказва "недостоен шантаж" с блокирането на решение за разширяване на санкциите на ЕС срещу Русия. Групата настоя, че мирно споразумение без украинците и европейците не трябва да се допуска, и призова за по-бързо оказване на помощ на Киев и налагане на санкции срещу Москва.

Зелените определиха войната като неоправдана, непредизвикана и незаконна, и упрекнаха Орбан, че отслабва Европа и действа страхливо като "евтин слуга на Путин". Орбан предаде не само Украйна, а и всички нас, предаде Европа, посочиха от тази парламентарна сила с призива за спешно въвеждане на още санкции срещу руската страна и ускоряване на преговорите с Киев за присъединяване към ЕС.

Групата на Левицата заяви, че има нужда от траен мир, договорен с участието на Украйна по дипломатически път, както и от продължаване на санкциите срещу Русия.

От ЕСН коментираха, че президентът Зеленски се държи неблагодарно. Според тях украинците са виновни за разрушаването на газопровода "Северен поток" и спирането на доставките на петрол към Словакия и Унгария по петролопровода "Дружба" в последните дни. Единствено според тази парламентарна група Украйна има "един от най-корумпираните режими" и ЕС трябва да спре своята подкрепа.