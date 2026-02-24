Руското разузнаване: Великобритания и Франция се готвят да въоръжат Украйна с атомна бомба

Великобритания и Франция работят активно по въоръжаването на Украйна с атомна бомба, заяви в прессъобщение Службата за външно разузнаване (СВР) на Русия, цитирана от ТАСС и БТА.

"Киев може да претендира за по-добра позиция в бойните действия, ако притежава атомна бомба, или поне така наречената "мръсна" бомба. Към настоящия момент, според информацията, с която разполага СВР, Лондон и Париж активно работят по решение на въпроса за предоставянето на подобно оръжие на Киев и как това да бъде направено. Говори се за тайно прехвърляне в Украйна на европейски инженери, оборудване и технология. Като вариант се обсъжда френската малогабаритна бойна глава TN75 от балистичната ракета M51,1, изстрелвана от подводници", се казва в изявлението на СВР, като се добавя, че Германия "благоразумно е отказала да участва в тази опасна авантюра".

Замисълът на Великобритания и Франция представлява "грубо нарушение на международното право", най-вече на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО), отбелязват от руското външно разузнаване. От СВР подчертават, че тези "изключително опасни планове" на Лондон и Париж свидетелстват, че те губят "усещане за реалност".

Председателят на Държавната дума (долната камара на руския парламент) Вячеслав Володин предложи да се изготви обръщение към парламентите на Франция и Великобритания с предложение за парламентарно разследване във връзка с информацията на СВР, информира ТАСС.

От друга страна, според говорителя на Кремъл Дмитрий Песков нарушението на международното право, каквото представлява общото британско-френско намерение, е "крещящо".

"Това е крещящо нарушение на всякакви норми и принципи, съответстващи на законите в международното право", заяви Песков в отговор на въпрос на ТАСС по темата.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев на свой ред заяви, че ако Лондон и Париж дадат на Киев технология за атомна бомба, то използването на ядрено оръжие за удари по цели в Украйна, а така също и нанасянето на ядрен удар по Великобритания и Франция, би било законно и оправдано, съобщи ТАСС. По думите му данните на СВР "радикално променят ситуацията".

"Няма и сянка на съмнение в това, че при подобен развой на събитията на Русия ще се наложи да използва всичко, в това число и нестратегическо ядрено оръжие, по обекти в Украйна, представляващи заплаха за нашата страна. А при необходимост - и по страните доставчици, които ще се явят съучастници в ядрен конфликт с Русия. Това е равносилна реакция, на която Руската федерация има право", подчертава Медведев в руското приложение за съобщения "Макс".