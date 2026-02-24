Украйна съобщи за петима ранени при нападение срещу Запорожие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Петима душа са ранени в резултат на атаката в Запорожие в нощта на 4-ата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в Телеграм.

Щети са нанесени на жилищни блокове, коли, обекти на инфраструктурата.

На терен, където има удари, работят комуналните служби.

"В деня, който за Украйна стана дата на нестихваща болка, градът отново се отърсва от поредното нападение. Ликвидирането на последиците продължава. Благодарим на всички, които подкрепят пострадалите и помагат на Запорожие да устои", се казва в съобщението на областния управител, цитирано от БТА.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 г.