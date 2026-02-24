ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Ел Менчо" бил проследен до тайна среща с партньор...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22351480 www.24chasa.bg

Украйна съобщи за петима ранени при нападение срещу Запорожие

Светлана Драгнева, БТА

1888
Снимка: Pixabay

Петима душа са ранени в резултат на атаката в Запорожие в нощта на 4-ата годишнина от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, съобщи председателят на Запорожката областна военна администрация Иван Фьодоров в канала си в Телеграм. 

Щети са нанесени на жилищни блокове, коли, обекти на инфраструктурата. 

На терен, където има удари, работят комуналните служби.

"В деня, който за Украйна стана дата на нестихваща болка, градът отново се отърсва от поредното нападение. Ликвидирането на последиците продължава. Благодарим на всички,  които подкрепят пострадалите и помагат на Запорожие да устои", се казва в съобщението на областния управител, цитирано от БТА. 

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи. Българската общност в областта е съсредоточена в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район, които от началото на войната до момента са окупирани. Първото заселване на българските преселници от Бесарабия в Приазовието е от 1861-1862 г.

Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви