ЕК още да чака Орбан да спази поетите ангажименти за Украйна

Засега очакваме спазването на ангажиментите, поети от европейските лидери, заяви днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпрос дали ако Унгария продължи да не подкрепя осигуряването на заем за Украйна и разширяване на санкциите срещу Русия, не би могло ЕС да се върне към възможността да осигури средства за Киев от запорираното със санкции руско имущество.

Бихме искали днес да можехме да потвърдим окончателното одобрение на заема от 90 млрд. евро за Украйна, както беше прието от Европейския съвет през декември миналата година, каза говорителят. Един от лидерите в ЕС не спазва поетия ангажимент, добави той по повод решението на правителството на унгарския премиер Виктор Орбан вчера да не осигури необходимото единодушие в Съвета на ЕС.

Можем да потвърдим, че продължаваме да работим за това всички лидери да спазват поетите ангажименти. Досега санкциите срещу Русия заради войната в Украйна бяха приемани единодушно, привършваме работата по въвеждането на още ограничителни мерки и по осигуряването на заема, посочи говорителят.

Русия се провали в постигането на военните си цели в Украйна, отнема живота на стотици хиляди украинци и руснаци, разруши икономиката си, добави той. По неговите думи ЕС вече е осигурил почти 200 млрд. евро помощ за Украйна от началото на войната.