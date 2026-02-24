Зеленски и представители от 11 държави присъстваха на молебен за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският президент Володимир Зеленски, първата дама Олена Зеленска и чуждестранни гости присъстваха на молебен, отслужен днес в катедралата Св. София в Киев по повод четиригодишнината от началото на пълномащабната руска инвазия, предаде Укринформ.

Предстоятелят на Украинската православна църква митрополит Епифаний Киевски се обърна към присъстващите на молебена с призив за победа за Украйна и за справедлив мир.

На събитието присъстваха представители на големи църковни епархии и религиозни организации в Украйна, както и високопоставени представители от 11 държави, в това число лидерите на Европейския съюз, държавни глави от Северна Европа и балтийските страни.

Междувременно, украинският президент призова Европейския съюз да одобри заема на стойност 90 млрд. евро, който беше блокиран от Унгария.

"Заемът представлява реална финансова гаранция за нашата сигурност и издръжливост и трябва да бъде одобрен. Благодаря на всички, които работят за неговото осигуряване", подчерта Зеленски във видео обръщение към депутатите в Европейския парламент.

Заемът значително ще покрие финансовите нужди на Киев през сегашната и следваща година, като 60 млрд. евро са предназначени изключително за военните сили на Украйна, пише БТА.

Очакваше се заемът да бъде формално одобрен по време на срещата на външните министри от държавите членки на ЕС вчера, но Унгария с подкрепата на Словакия наложи вето.

Унгария и Словакия обосноваха позицията си със спирането на доставките на руски петрол по петролопровода "Дружба", преминаващ през Украйна. Двете страни обвиняват Киев в умишлено блокиране на транзита на руския петрол по тръбопровода по политически причини.