ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

„Ел Менчо" бил проследен до тайна среща с партньор...

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22351598 www.24chasa.bg

Макрон е много скептичен към постигането на мир в Украйна в краткосрочен план

2736
Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е "много скептично" настроен към възможността за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план, предаде Франс прес. 

Макрон се изказа по време на видеоконферентен разговор със съюзници от "Коалицията на желаещите", които се събраха в Киев по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна. 

"Много съм скептичен, меко казано, към възможността за постигане на мир в краткосрочен план", каза Макрон в началото на срещата. 

"Добре е да продължим инициативите" за мирни преговори, но "няма воля от руската страна да постигне мир", обясни той, цитиран от БТА. 

Еманюел Макрон СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви