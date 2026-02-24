Макрон е много скептичен към постигането на мир в Украйна в краткосрочен план

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че е "много скептично" настроен към възможността за постигане на мир в Украйна в краткосрочен план, предаде Франс прес.

Макрон се изказа по време на видеоконферентен разговор със съюзници от "Коалицията на желаещите", които се събраха в Киев по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна.

"Много съм скептичен, меко казано, към възможността за постигане на мир в краткосрочен план", каза Макрон в началото на срещата.

"Добре е да продължим инициативите" за мирни преговори, но "няма воля от руската страна да постигне мир", обясни той, цитиран от БТА.