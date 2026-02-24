Аналена Бербок призова САЩ да платят вноските си към ООН в пълен размер

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Председателката на Общото събрание на ООН Аналена Бербок призова САЩ, които са с основен принос в Организацията на обединените нации, да платят вноските си в пълен размер, след като Вашингтон направи само частично плащане на стойност по-малко от 5% от общата дължима сума, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Съединените щати са изплатили около 160 милиона долара от общо над 4 милиарда, които дължат на ООН, заяви говорител на организацията миналата седмица, след като Ройтерс съобщи, че все още се чака първо плащане.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че ООН е пред “неизбежен финансов колапс“ заради неплатени вноски.

“Всяка държава член трябва да плаща вноските си в пълен размер и навреме, а 160 милиона очевидно не са пълният размер“, заяви Аналена Бербок, когато по време на пресконференция в Женева ѝ бе зададен въпрос относно плащанията на САЩ.

Американският президент Доналд Тръмп беше домакин на първата среща на инициирания от него Съвет за мир миналата седмица, който според експерти може да подкопае ООН.

В отговор на въпрос дали има опасност Организацията на обединените нации да бъде изместена встрани, Бербок заяви, че световният орган подкрепя Съвета само с оглед на конфликта в ивицата Газа.

“За всичко друго, засягащо мира и сигурността, имаме международна институция и легитимен орган. Нарича се ООН“, заяви тя.