„Ел Менчо" бил проследен до тайна среща с партньор...

Израел: Ще атакуваме Ливан, ако „Хизбула” се включи във война между САЩ и Иран

3072
Флагът на Израел. СНИМКА: Pixabay

Израел е изпратил непряко послание до Ливан, че ще нанесе силен удар по страната, при който ще атакува гражданската инфраструктура, включително летището в Бейрут, в случай че „Хизбула” се включи във война между САЩ и Иран, заявиха днес двама висши ливански служители, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. 

Кабинетът на израелския премиер Бенямин Нетаняху и ливанското президентство не отговориха веднага на исканията за коментар на Ройтерс.

Иран и САЩ ще проведат трети кръг от преговори за ядрената програма на Техеран в четвъртък в Женева, заяви в неделя външният министър на Оман Бадр Албусаиди, на фона на нарастващите опасения за риск от военен конфликт между противниците.

Израел нанесе тежки удари на подкрепяната от Иран въоръжена групировка „Хизбула” по време на войната през 2024 г., като уби нейния лидер Хасан Насралла, заедно с хиляди от нейните бойци и унищожи голяма част от арсенала ѝ.

Шиитската мюсюлманска организация „Хизбула“ е създадена от иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) през 1982 г.

Новият лидер на„Хизбула“ Наим Касем, заяви в телевизионно обръщение миналия месец, че групата „не е неутрална“ в конфликта между Вашингтон и Техеран и че е „мишена на потенциална агресия“.

„Решени сме да се защитим. Ще изберем в подходящ момент как да действаме, дали да се намесим или не“, заяви Касем.

Вчера посолството на САЩ в ливанската столица съобщи, че е разпоредило на несъществения дипломатически персонал и членовете на техните семейства да напуснат поради „ситуацията със сигурността в Бейрут“.

 

