Иранската Революционна гвардия проведе военни учения по южното крайбрежие

Сухопътните войски на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) имаха военни учения по южното крайбрежие на страната на фона на обмисляните от САЩ въздушни удари срещу Иран, предаде държавната телевизия на азиатската страна, цитирана от Ройтерс и БТА.

Тези учения, “съсредоточени в южното крайбрежие и на острови“, са били с ракети, артилерия, дронове, специални сили и бронетехника, предаде Франс прес, като се позова на иранската телевизия.

Това се случва в момент, в който Съединените щати са разположили значителни военноморски и военновъздушни сили в региона, което увеличава вероятността от удари срещу Иран, посочва АФП.