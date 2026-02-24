Тайна среща с любовница издала наркобоса Ел Менчо

Най-издирваният наркобос в Мексико, свързван с трафика на фентанил – Немесио Осегера Сервантес, известен като Ел Менчо, е бил заловен и убит в неделя, след като властите проследили неговата романтична партньорка до тайно място за срещи. Това съобщиха мексикански официални лица в понеделник.

Операцията е започнала на 20 февруари и е била насочена срещу лидера на Картела „Ново поколение Халиско" (Jalisco New Generation Cartel). За главата на Осегера Сервантес е била обявена награда от 15 милиона долара от страна на САЩ. Той се издига до върха на престъпната организация след ареста на Хоакин „Ел Чапо" Гусман, бивш лидер на картела „Синалоа".

По време на пресконференция министърът на отбраната Рикардо Тревиля Трехо заяви, че военното разузнаване е установило и проследило доверено лице – куриер или охранител – свързано с една от партньорките на Осегера Сервантес. Именно този човек я е откарал до уединена къща в град Тапалпа, щата Халиско, където тя е трябвало да прекара нощта с Ел Менчо, пише Foxnews.

На следващия ден жената напуснала имота, но разузнаването потвърдило, че Осегера Сервантес е останал там с малък охранителен екип. Това дало основание на властите – включително специалните части на армията и Националната гвардия – да пристъпят към операцията.

Силите за сигурност щурмували частния имот, след като въздушно наблюдение установило, че членове от вътрешния кръг на наркобоса открито носят незаконни тежки оръжия, включително ракетни установки и автоматично оръжие.

При сблъсъка охраната на Осегера Сервантес открила интензивен огън срещу военните, което довело до ожесточена престрелка. Осем предполагаеми престъпници били убити още в началната фаза на операцията (първоначално се съобщаваше за четирима), а двама военнослужещи били ранени.

В разгара на хаоса Осегера Сервантес и най-близките му сътрудници избягали в близката гориста местност. След като войниците ги открили укрити в храсталаците, заподозрените отново открили огън. В последвалата престрелка Ел Менчо и двама от неговите охранители били тежко ранени.

Военни медици установили, че състоянието им е критично и се наложила спешна евакуация с хеликоптер. И тримата обаче починали по време на транспортирането, съобщиха официалните власти.

За да се предотвратят възможни ответни действия от страна на картела, към вече разположените 7 000 служители по сигурността в щата били изпратени още 2 500 подкрепления.

Залавянето и смъртта на Осегера Сервантес представляват един от най-сериозните удари срещу организираната престъпност и наркотрафика в Мексико през последните години.