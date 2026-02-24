Най-малко 14 загинаха след проливни дъждове в Югоизточна Бразилия (Видео, снимки)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 14 души загинаха и 440 бяха евакуирани след проливни дъждове в югоизточния бразилски град Жуиз ди Фора, предаде Ройтерс, цитирана от БТА, като се позова на местната кметска администрация. Strong winds accompanied by heavy rain passed through Taubaté in the São Paulo, Brazil 🇧🇷 (18.02.2026)



Video: Luiz Santos pic.twitter.com/IvBbR5xXQI — Disaster News (@Top_Disaster) February 19, 2026

Дъждовете предизвикаха наводнения и свлачища, а занятията в общинските училища бяха преустановени. Бяха мобилизирани специализирани екипи, които да реагират на инцидентите и да търсят изчезнали хора. Федерални и щатски агенции са били призовани да помогнат на града в щата Минас Жераис, който обяви бедствено положение, добави кметството в изявление. a chuva chegou hoje na capital do estado, que tem chuvas persistentes, variando desde uma garoa até pancadas moderadas a fortes intermitentes. o volume diário está em 40,2 mm até 10 h da manhã.



deve chover forte a semana inteira no estado.



📸Juiz de Fora/EM pic.twitter.com/v7chjgW4Ma — BH Tempo e Clima (@bhtempoeclima) February 24, 2026

Голяма част от Бразилия навлиза в пика на дъждовния сезон през местното лято, от декември до март, което води до чести и интензивни валежи, гръмотевични бури, наводнения и кални свлачища.

Кметството на Жуиз ди Фора съобщи, че това е най-дъждовният февруари в историята на града, като количествата валежи са повече два пъти по-големи количества от очакваните за месеца. Кметът Маргарида Саломао заяви в изявление в социалните медии, че ситуацията е „критична“. choveu perto de 200 mm em parte da cidade em poucas horas, em solo já encharcado, o que causou muitos deslizamentos de terra, desabamentos, inundações, enxurradas e até "cachoeiras". em Ubá, ruas viraram rios e carregaram os carros. cenas de horror.



📸Ubá/Itatiaia pic.twitter.com/4NaJtG9xIR — BH Tempo e Clima (@bhtempoeclima) February 24, 2026

Националният институт по метеорология на Бразилия днес издаде предупреждения за силни дъждове за някои части от общо 14 щата, включително цялата област Минас Жераис и Рио де Жанейро.