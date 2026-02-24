Схемата във Фарсала се оказа по-мащабна – сред експлоатираните има и гърци

Разследването на бруталната престъпна схема за „модерно робство" край Фарсала разкри нови, още по-мрачни измерения на извършените престъпления. Към обвиненията за трудова експлоатация и отвличане се добавят и доказателства за системно сексуално насилие и финансово облагодетелстване чрез проституция.

Според последни данни от разследването, освен български граждани, в „бараките на ужасите" са открити и местни гръцки жители, държани при сходни нечовешки условия.

Една от жертвите, млада българска гражданка, е дала шокиращи показания пред разследващите в Лариса. По време на целия си престой тя е държана в пълна изолация, без контакт с близките си в България. Под прекия натиск и заплахи на 48-годишния лидер на групата, е принуждавана към сексуални действия както с него, така и с други мъже, като всички приходи са прибирани от обвиняемия.

Освен това, според показанията й, трима от арестуваните лица са я отвлекли през декември 2025 г. от селото, където е живяла в България и са я транспортирали по шосе до Гърция.

Други две от жертвите обяснили, че са били подведени чрез фалшиви обяви от „гръцки посредник", за добре платена работа.

Кошмарът им започнал още по време на транспорта на 20 февруари, когато 47-годишна българка и нейният съучастник насилствено им отнели личните карти, поставяйки ги в пълна изолация.

Основната фигура в схемата е 48-годишен българин, за когото свидетелските показания сочат, че е действал с изключителна жестокост. Освен фалшивите обещания за подслон и заплата, той е използвал системно физическо насилие за дисциплиниране на „работниците", психологически терор и директни заплахи за живота им, както и пълен финансов контрол чрез прибиране на всички спечелени средства.

Четиримата български организатори са задържани в къща в близост до мястото, където са държани жертвите. Гръцките власти продължават да проверяват за други скрити локации в региона.

При мащабните претърсвания в домовете и превозните средства на задържаните, полицията в Лариса е открила неоспорими доказателства за престъпната дейност. Иззети са близо 2000 евро и български лева, конфискувани са пет мобилни телефона, документи за парични преводи между участниците в групата и тефтер с детайлни бележки за „дейността" им. Личните карти на потърпевшите са открити и вече са официално върнати на притежателите им.

Предварителното разследване продължава под ръководството на поддирекция „Наказателно разследване и прокуратура" в Лариса, като се проверява дали групата е свързана с по-голяма балканска мрежа за трафик на хора.

В контекста на гръцкото правосъдие, задържаните четирима българи са изправени пред едни от най-тежките текстове в Наказателния кодекс на Гърция. Срещу тях са повдигнати тежки обвинения за участие в престъпна организация, трафик на хора, отвличане и трудова експлоатация.

За трафик на хора и трудова експлоатация законът предвижда минимум 10 години затвор. Когато престъплението е извършено от професионална престъпна група (както е в случая), присъдата може да достигне 20 години. Паричните санкции варират от 10 000 до 50 000 евро за всяка отделна жертва.

Тъй като е доказано, че една от жертвите е принуждавана към сексуални действия за финансова облага, това се счита за утежняващо обстоятелство. Наказанието за принудителна проституция в Гърция често води до доживотен затвор, ако е придружено от тежко насилие или системност.

Вземането на личните карти и ограничаването на свободата добавя допълнителни години към присъдата.

В гръцкото наказателно право присъдите се сумират за всяко отделно престъпление и всяка отделна жертва. Често се стига до номинални присъди от 80, 100 или повече години. Въпреки това, законовият максимум за ефективно изтърпяване на наказанието (освен при доживотен затвор) обикновено е 20 години.

Обвиняемите ще останат в предварителния арест до самото дело, тъй като се считат за „опасни за обществения ред" и съществува риск от бягство в България.