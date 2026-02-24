ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Национал на България ще играе още повече в Гърция

Полша ще подкрепи пътя на Украйна към ЕС

СНИМКА: pixabay

Председателят на полския Сейм Влоджимеж Чажасти подписа декларация, с която Полша потвърждава подкрепата си за усилията на Украйна да се присъедини към Европейския съюз, предаде ПАП.

Чажасти е на двудневно посещение в Киев, където се срещна с председателя на украинския парламент Руслан Стефанчук. Двамата подписаха документа, в който се подчертава ангажиментът на полския парламент да подкрепя европейската интеграция на Украйна.

"Ще ви помогнем да се присъедините към Европейския съюз", заяви Чажасти. "Заедно споделяме трудно минало, но трябва да извлечем поуки от него и да изградим бъдещето върху тези уроци", добави той.

Полският председател благодари за възможността да се обърне към Върховната рада на заседанието ѝ днес, когато се отбелязва четвъртата годишнина от пълномащабното руско нахлуване в Украйна.

Стефанчук изрази признателност за продължаващата подкрепа от Полша. "Обсъдихме редица въпроси, но преди всичко благодарих на председателя на парламента и на полския народ за военната, финансовата и хуманитарната подкрепа, оказана на Украйна", каза той, цитиран от БТА. 

По време на визитата е предвидено Чажасти да се срещне също с президента Володимир Зеленски и премиера Юлия Свириденко.

СНИМКА: pixabay

