Белият дом: Тръмп предпочита дипломацията за Иран, но ако трябва ще прибегне до смъртоносна сила

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

Дипломацията за президента на САЩ Доналд Тръмп е първи избор при разрешаването на международни кризи, но ако е необходимо, той е  готов да прибегне и до използване на смъртоносна сила, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит на брифинг в отговор на въпрос, свързан с Иран, съобщи Ройтерс, цитирана от БТА.  

Междувременно Белият дом отправи предупреждение към наркокартелите да не предприемат действия срещу американски граждани в Мексико. 

Повод за предупреждението стана убийството на мексиканския наркобарон Ел Менчо, което предизвика нова вълна от насилие. От администрацията призоваха намиращите се в страната американци стриктно да следват указанията и препоръките на Държавния департамент на САЩ.

Доналд Тръмп СНИМКА: Ройтерс

