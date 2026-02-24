САЩ заловиха трети санкциониран петролен танкер в Индийския океан

Американската армия залови санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като го проследи от водите на Карибския басейн, предаде Ройтерс, позовавайки се на Пентагона, който уточни, че това е третата подобна акция.

В публикация в "Екс" министерството на отбраната на САЩ съобщи, че силите му са се качили през изминалата нощ на борда на кораба "Берта" и заяви, че петролният танкер се е опитал да наруши санкции, наложени на Иран.

Корабът "Берта", плаващ под флага на Островите Кук, е свързан с компанията "Shanghai Legendary Ship Management Company Limited" и попада под санкциите, наложени през януари 2020 г., според Службата за контрол на чуждестранните активи на министерството на финансите на САЩ.

Последното местонахождение на плавателния съд, отчетено от системата за проследяване на кораби "AIS", е от 24 февруари, когато той е плавал в Индийския океан край Малдивите, според данни на "МаринТрафик" (MarineTraffic).

"През нощта американските сили извършиха без инциденти проверка, морска блокада и качване на борда на кораба "Берта" в зоната на отговорност на Индо-тихоокеанското командване на въоръжените сили на САЩ (USINDOPACOM). Корабът е плавал в нарушение на наложената от президента (Доналд) Тръмп забрана за санкционирани кораби в Карибско море и е опитал да избяга", се посочва в публикацията на Пентагона. "От Карибско море до Индийския океан ние го проследихме и спряхме", се казва още в нея.

"Три лодки избягаха, но сега и трите са заловени", уточни Пентагонът, цитиран от БТА, без да дава повече подробности.

По-рано този месец министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че американските въоръжени сили са се качили на борда на танкера "Suezmax Aquila II". През януари САЩ конфискуваха свързания с Венецуела петролен танкер "Маринера".