Новата административна столица на Египет може да се казва Мемфис

Камарата на представителите в египетския парламент разглежда проектозакон, който предоставя на новата административна столица уникален статут и възможността да бъде кръстена Мемфис, съобщи онлайн изданието “Ентърпрайс нюз”. Целта е да се официализира ролята на града като политически и административен център на страната след преместването на правителството, парламента и съдебните институции.

В проекта на Закон за местното управление, внесен от депутата Мохамед ал Файуми, градът се определя като “район със специален характер” в рамките на губернаторството Кайро, като по този начин се отговаря на конституционното изискване Кайро да бъде столица. Предвижда се новата столица да се управлява от назначен от президента ръководител с ранг на министър заедно със съвет от настоятели.

В момента административна столица функционира под управлението на компанията “Административна столица за градско развитие”, в която мажоритарен дял има египетската армия. Законовите промени ще създадат конституционна и регулаторна основа да надхвърли сегашния си статут на ново градско образувание и да функционира като столица на държавата.

Египетските власти обявиха преместването на държавните институции в новата административна столица през лятото на 2023 година. Строителството й на 60 километра източно от центъра на Кайро започна през 2015 година. На обща площ от 700 квадратни километра се очаква да живеят около 6.5 милиона души. Основният замисъл е да се намали трафикът в Кайро, който е един от най-гъсто населените мегаполиси и продължава да расте с бързи темпове.

Мемфис е името на ключов град и една от столиците на Древен Египет. Смята се, че основан преди около пет хиляди години от цар Менес, който обединява Горен и Долен Египет. Намира се на западния бряг на Нил, южно от Гиза, но единственият останал паметник над земята е колосалната статуя на Рамзес Велики, която някога е украсявал храма на бог Птах.

В некропола на Мемфис, който се простира на 30-километрова ивица в Западната пустиня на юг от Кайро, се намират над 38 пирамиди, включително големите пирамиди на фараоните Хеопс, Хефрен и Микерин и стъпаловидната пирамида на Джосер, смятана за първата каменна постройка в света.