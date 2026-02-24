Путин: Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Руският президент Владимир Путин заяви днес, че враговете на Москва вероятно разбират как ще приключи атака "с ядрен елемент" срещу Русия или руските сили, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин каза това, след като по-рано днес руската Служба за външно разузнаване (СВР) изрази опасения по отношение на възможни доставки на елементи от технология за ядрени оръжия на Украйна от Великобритания и Франция.

Руското външно министерство предупреди днес за риск от директен сблъсък между ядрени държави.

Предупреждението на външнополитическото ведомство бе разпространено след изявлението на СВР.

СВР не подкрепи твърденията си с доказателства. Френското посолство в Москва заяви пред РБК, че тези твърдения са "отявлена лъжа".

Русия ще информира Съединените щати за опити на Украйна да се сдобие с ядрени оръжия, заяви днес съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

Ушаков, цитиран от руски новинарски агенции, каза, че това ще повлияе на позицията на Русия в преговорите за решаване на конфликта в Украйна.