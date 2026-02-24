Канада ще даде на Украйна 185 млн. евро военна помощ и ще санкционира руския сенчест флот

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канада ще предостави на Украйна 300 млн. канадски долара (185 млн. евро) допълнителна военна помощ и ще наложи санкции срещу 100 плавателни съда от сенчестия флот на Русия, съобщи министърът на националната отбрана Дейвид Макгинти, цитиран от Ройтерс и БТА.

Въпросните средства са част от пакета помощи на сумата от 2 млрд. канадски долара (1,24 млрд. евро), разкрити от министъра. По-голямата част от средствата вече бяха обявени в бюджета през ноември.

Като част от пакета Канада ще достави на Киев повече от 400 бронирани бойни машини. Тя също така подновява дългогодишната програма за обучение на украински военнослужещи.

От февруари 2022 г. Канада е отпуснала на Украйна общо над 25,5 млрд. канадски долара (над 15 млрд. евро) помощи, включително военна помощ.