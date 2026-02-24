Николай Младенов: Отлагането на плана за Газа ще увеличи рисковете

Планът за Газа няма много време да бъде реализиран, защото прекалено дългото отлагане ще затрудни реализацията и ще увеличи рисковете.

Това каза върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов пред БНТ. Той уточни, че днес е имало "много откровен разговор" с европейските външни министри и срещата е минала много добре.

"В Израел предстоят избори към края на годината. Ежедневно има ситуации, които поставят под съмнение примирието. И в крайна сметка хората в Газа живеят в едни ужасяващи условия. Имат нужда не само от хуманитарна помощ, а и от надежда за бъдеще", обясни той.

Според него няма нужда от единна позиция на ЕС по тези въпроси и всяка страна решава самостоятелно.

"И аз винаги съм смятал, че тази инициатива на САЩ в обща линия представлява един лидерски форум на държави, които работят със Съединените щати по мирни инициативи, които Америка постига и промотира. Днес това е ситуацията в Газа и нашата работа е изцяло в рамките на това, което е дадено като мандат от Съвета за сигурност по отношение на Газа да бъде изпълнено. Така че има много място за сътрудничество с Европейския съюз, с европейските институции. Европа има своята роля в решаването на израелско-палестинския конфликт и конкретно в подпомагането на палестинските институции. Трябва да намерим механизмите, по които то да се случи. Мисля, че днешният разговор беше съществена крачка в правилната посока", заяви Младенов.

Върховният представител на Съвета за мир за Газа каза, че има три условия, за да бъде възстановена ивицата.

"Ситуацията там и преди войната беше изключително тежка. По-скоро изграждане наново на Газа. Първото условие, разбира се, това е напредък в разговорите за поставянето на всички оръжия в Газа под контрола на гражданската палестинска временна власт, която се изисква от Съвета за сигурност и от резолюцията. Това не е лесен процес. Все пак да не забравяме, че 20 години Газа се управлява от "Хамас", от други военизирани групировки, които са изградили доста сериозна инфраструктура под земята, над земята за въоръжаването си и резултатът от това са няколко доста тежки войни. Разоръжаването на различните групировки и премахването на организираните военизирани групировки в Газа е изискване на Съвета за сигурност. И по това няма никакви различия между никои от страните, било то преговарящите по тази тема, основно Турция, Катар, Египет, САЩ, или Европейския съюз или другите страни от региона. Второто условие е времената палестинска власт, която в момента се намира в Кайро, времената административна власт да влезе в Газа и да поеме и гражданския контрол върху институциите там. Това не е лесен процес също, защото тук не става въпрос просто за смяната на едно правителство и администрацията да продължи да функционира. Има нужда от много сериозен преглед на хората, които работят в тази администрация, на структурите, които са били създавани през последните 20 години, законни, ако могат така да ги нарека, които те са приемали, които не отговарят на легитимното палестинско законодателство. Така че процесът на премахването на оръжията и процесът на поемането на гражданската власт са първото и второто условие. Третото, разбира се, е да има достатъчно средства акумулирани, за да може да се започне разчистването на разрушенията, премахването на тунелите, които са навсякъде в Газа, и въобще създаването на условия, в които животът на хората да се стабилизира на първо време, преди да започне строителство на нови сгради и възстановяване на стария и т.н. Тук имаме много добра новина. И това е, че на конференцията във Вашингтон миналата седмица бяха обещани 17 милиарда долара. 10 милиарда от Съединените щати. За пръв път толкова голяма сума за период от 10 години, т.е. по 1 милиард на година от САЩ, ще бъдат вложени в този процес. И също така по над 1 милиард от Катар, Кувейт, ОАЕ, Саудитска Арабия и по-малки суми от други държави. Така че на този етап вече има сериозен финансов ресурс, който надминава всичко, което е правено до момента. И който ще бъде необходим, за да може да се създаде условия за подобряване на живота на хората там", обясни Младенов.

По думите му първата задача е да се постигне съгласие, за да може временната палестинска комисия да влезе в Газа. Това изисква определени стъпки и от "Хамас", и от Израел".

"Мисля, че това е вече въпрос на много кратко време да постигнем съгласие по темите, защото имаме сериозни разговори напредък в това отношение. Втората краткосрочна или да я наречем може би средносрочна стъпка е започване на процеса на поставянето на оръжията под единен контрол. На този етап вече имаме съгласуваната рамка, по която това трябва да се случи, което може да се случи с много сериозен ангажимент от страните, които подпомагат тези преговори, Турция, Катар, Египет и САЩ. Разработени подробни планове за как това реално може да се реализира и предстои постигането на съгласие с групировките в Газа този път да се изпълни. Искам обаче всички да сме наясно, че ситуацията в момента има само три пътя напред и два от тях са изключително опасни. Ако пропадне плана, който в момента се реализира и по който се работи, рискът от започването на нова война е изключително голяма. Тя ще бъде, ако смея така да се изразя, вероятно доста по-разрушителна от разрушителната война, която видяхме в момента. Вторият риск е това, което имаме в момента да бъде циментирано, което реално означава, че 2 милиона палестинци живеят свити в 50% от територията на Газа, под контрола на Хамас. Не го пожелавам това на никого. 50% от територията на Газа е под контрола на Израел. И ако тази ситуация в момента бъде циментирана, реално никакво възстановяване на Газа не може да се случи. И рискът от война ще продължи да тлее и да става все по-сериозен. Третата алтернатива е реализирането на плана на президента Тръмп и най-вече на това, което е записано в Резолюцията на Съвета за сигурност. А именно, премахването на оръжията, премахването на тунелите, на въоръжените групировки и поставянето на Газа под един нов контрол, за да може в края на преходния период да бъде територията върната под контрола на палестинската власт и да може да започне отново един процес на реални политически разговори между израелците и палестинците за решаването на конфликта", каза върховният представител.

По думите му действията на израелското правителство до голяма степен зависят от коалицията, която го управлява. Той припомни, че ситуацията в Западния бряг също е тежка. Според него много от мерките, които Израел предприема спрямо палестинската власт за да ограничи тяхното финансиране, подкопават въобще възможността им да имат институции, които да решават каквито и да е проблеми на хората.

"Нека да мислим какви са алтернативите на това. Ако алтернативата е война, това не е по-добре за никой. И затова нека да работим максимално за изпълнението на това, което е записано в плана", обясни той.

Според него и с двете страни трябва да се работи и то трябва да се работи много внимателно, защото всеки носи своята болка и своята травма от всичко, което е преживяно до момента.