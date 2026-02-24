Киев: Твърденията на Русия, че искаме да се сдобием с ядрени оръжия са абсурдни

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украйна нарече "абсурдни" твърденията на Русия, че иска да се сдобие с ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"За протокола: Украйна вече е отричала подобни абсурдни руски твърдения много пъти преди и ние официално ги отричаме отново сега. Призоваваме международната общност да отхвърли и осъди мръсните информационни бомби на Русия", каза говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи.

По-рано днес руската Служба за външно разузнаване обвини Великобритания и Франция, че работят активно за въоръжаване на Украйна с атомна бомба.

Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия, каза, от своя страна, президентът Владимир Путин.