ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спешно търсят кръв за дете от Пловдив, болно от ле...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22353609 www.24chasa.bg

Киев: Твърденията на Русия, че искаме да се сдобием с ядрени оръжия са абсурдни

2516
Георгий Тихи Снимка: Екс/ Heorhii Tykhyi

Украйна нарече "абсурдни" твърденията на Русия, че иска да се сдобие с ядрени оръжия, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"За протокола: Украйна вече е отричала подобни абсурдни руски твърдения много пъти преди и ние официално ги отричаме отново сега. Призоваваме международната общност да отхвърли и осъди мръсните информационни бомби на Русия", каза говорителят на Министерството на външните работи на Украйна Георгий Тихи.

По-рано днес руската Служба за външно разузнаване обвини Великобритания и Франция, че работят активно за въоръжаване на Украйна с атомна бомба.

Враговете ни знаят как може да приключи ядрена атака срещу Русия, каза, от своя страна, президентът Владимир Путин.

 

 

Георгий Тихи Снимка: Екс/ Heorhii Tykhyi

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви