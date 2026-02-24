ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спешно търсят кръв за дете от Пловдив, болно от ле...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22353631 www.24chasa.bg

Израелският външен министър поздрави Надежда Нейнски в телефонен разговор

768
Гидеон Саар КАДЪР: Екс/@gidonsaar

По инициатива на външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар днес се проведе телефонен разговор на министър Надежда Нейнски и първия израелски дипломат, съобщиха от министерството на външните работи. 

Министър Саар поздрави министър Нейнски с встъпването й втори път на длъжността министър на външните работи на Република България.

Двамата събеседници обсъдиха по-нататъшното задълбочаване и разширяване на двустранните отношения в областта на икономиката и високите технологии. Направен бе кратък преглед на състоянието на сигурността в Близкия Изток и в този контекст министър Саар приветства активната политика на Република България за ангажиране на усилията насочени към мир в конфликтните точки в региона, включително в рамките на Плана за омиротворяване и възстановяване на Газа. Централна оперативна роля в който играе българският дипломат Николай Младенов.

Министър Саар отправи покана към министър Нейнски да осъществи посещение в Израел в близко бъдеще.

Гидеон Саар КАДЪР: Екс/@gidonsaar

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви