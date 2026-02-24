Бизнесдама от Швеция предлагала стажантките си на Епстийн

Джефри Епстийн е взимал под опеката си някои от стажантките и дори ги е водил на екскурзии до екзотични дестинации.

“Много атрактивно малко чернокосо момиче” и “малко русо момиче с розова пола, тъкмо е навършила 22 години, мисля, че ще ти хареса - все пак и двамата имаме еднакъв вкус”. Това са само част от стотиците смущаващи имейли, които шведската бизнесдама Барбро Енбом си е разменяла с покойния вече осъждан педофил Джефри Епстийн.

Богаташката е известна в скандинавските страни с това, че е помогнала на множество млади жени да се издигнат в професионалния свят и да започнат успешни бизнеси в сфери, доминирани предимно от мъже. Основателка е на престижната стажантска програма BBB, която осигурява на амбицирани момичета важни контакти по пътя на предприемачеството.

Данни от кореспонденцията на Барбро с компрометирания финансист сочат, че тя му е предлагала срещи със свои изявени стажантки, като му е пращала техни снимки с кратко описание на физическите им черти. Макар точният характер на тези контакти да остава неизяснен, Епстийн очевидно е проявявал интерес към протежетата на шведката.

“Джефри се чуди какво ли се е случило с (името е скрито) и пита дали си казала на момичето, че винаги ще има готов билет за Ню Йорк, стига да пожелае?”, пише асистентката на Епстийн Лесли Гроф в имейл до Барбро.

От кореспонденцията става ясно, че някои от момичетата са били под опеката на сексуалния престъпник и той дори ги е водил на пътувания до екзотични дестинации.

В едно съобщение

стажантка от програмата на Барбро дори му благодари, че я е взел в Африка

с него и че това било сбъдната мечта за нея.

Отношенията между финансиста и Енбом датират още от преди той да бъде осъден за склоняване на непълнолетно лице към проституция през 2008 г. Дори след като сексуалните престъпления на Епстийн започват да бъдат обект на разследване, шведската бизнесдама му остава лоялна. В имейл от септември 2007 г., когато обвиненията срещу него вече са повдигнати, тя му пише с раздразнение: “Защо не преследват онази жена там долу вместо теб? Съжалявам, че преминаваш през всичко това”.

По време на изпълнението на присъдата му през 2009 г. Барбро продължава да се интересува от Епстийн. Праща му съобщения с въпроси за ежедневието му, актуална информация за различните ѝ проекти, още снимки на млади жени от програмите ѝ.

До юли 2017 г. Енбом е наставлявала около 200 жени чрез BBB. Между май 2005 г. и юли 2016 г. тя е обсъждала провеждането на поне 10 срещи на програмата в имението на Епстийн в Ню Йорк, пише “Политико”. От имейли на шведката става ясна връзката помежду им - той изпраща пари, а тя му предлага жени, с които да се срещне. В кореспонденцията си Енбом многократно

го е молила за пари и дарения

към организациите ѝ. Искала е от Епстийн да я запознае с неговата мрежа от богати хора. Самата Барбро дори намеква в разговорите им, че финансистът е допринесъл с около $ 100 хил. за нейните бизнеси.

Към този момент няма сигурни данни дали засегнатите момичета са ставали жертва на сексуални посегателства. Няма и информация, която да навежда на мисълта, че те са били непълнолетни по време на срещите си с Епстийн. А бизнесдамата не е говорила публично за действията си, откакто излязоха разкритията. В свои публикации от януари коментира:

“Дълбоко съм възмутена от злоупотребите, на които са били подложени много момичета. Изпитвам отвращение от факта, че съм имала какъвто и да е контакт с човек, който сега, след смъртта му, се разкрива, че е правил неща, които не може да бъдат извинени или защитени. Това чувство се споделя от много хора, които са се срещали с Епстийн в професионална среда и са го възприемали като уважаван и ценен човек - образ, който впоследствие е бил сериозно преосмислен от нас”.