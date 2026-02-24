Фон дер Лайен: ЕС ще предостави на Украйна заема от 90 млрд. евро по един или друг начин

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

ЕС ще предостави на Украйна заема в размер на 90 милиарда евро по един или друг начин, каза председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, цитирана от Ройтерс и БТА.

Тя заяви това на брифинг в Киев, където пристигна по-рано днес заедно с други европейски лидери навръх четвъртата годишнина от началото на руско-украинската война.

Заемът, подготвян от ЕС, е блокиран от Унгария, която се аргументира със спрените доставки на руски петрол по петролопровода "Дружба".

Фон дер Лайен каза още в Киев, че съюзът работи по предоставянето на Украйна на нов енергиен пакет в размер на 920 милиона евро през следващата зима.