Наследникът на Кьовеши – прокурор от немската школа, който винаги търси консенсус

Очаква се Андрес Ритер да заеме поста обвинител №1 на ЕС през ноември

Безличен според критиците, но усърден, последователен и невъзмутим според колегите - това е профилът на технократа Андрес Ритер, който се очаква да наследи поста главен прокурор на ЕС от румънката Лаура Кьовеши.

В понеделник комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в ЕП подкрепи кандидатурата на германеца. Той получи 52 гласа “за”, 10 “против” и 6 “въздържал се”. Резултатът не изненада никого - както Европарламентът, така и Съветът вече бяха изразили предпочитанията си. И все пак гласуването бележи повратна точка за Европейската прокуратура (EPPO), която преследва измами срещу бюджета на блока.

Създадена едва през 2017 г., тя започна работа в средата на 2021 г. под ръководството на Кьовеши, известна преди това в Румъния като антикорупционен цар. През годините начело на EPPO тя успя да я превърне в сила със 140 европейски делегирани прокурори, разпределени в 24 държави. Само през 2024 г. нейните следователи образуваха над 1500 нови дела, а освен това

замразиха активи на стойност 849 млн. евро

Тази работа определено превърна Кьовеши в едно от малкото известни имена в Брюксел.

Мандатът на румънката изтича в края на октомври т.г., а финално ЕП ще гласува кандидатурата на Ритер на пленарна сесия през март. Германецът премина изслушване с още трима кандидати в края на 2025 г. - Стефано Кастелани, Ингрид Машл-Клаузен и Емилио Улед. И четиримата са прокурори, а Клаузен и Ритер са и част от екипа на Кьовеши.

Ритер зае поста на зам.-главен прокурор на ЕС в края на 2020 г., като тогава беше предложен от самата Кьовеши. Като част от EPPO германецът е ръководил съдебни състави, внесли обвинителен акт за ДДС на стойност 93 млн. евро в Дюселдорф, и е помогнал за създаването на системата за управление на делата на институцията. Преди това 30 г. е бил част от германската прокуратура. Ритерс е управлявал офис със 130 служители в Росток, като основен фокус на работата му в германския град били икономически престъпления, киберпрестъпления и държавна сигурност.

Твърди се, че подходът на Ритер е доста по-различен от този на шефката му. Докато критици го определят за по-скоро безличен, колегите му смятат, че е последователен, учтив, търсещ винаги консенсус, а също и почитател на екселските таблици.

Качеството на Ритер да търси консенсус може да се окаже полезно при съвместната работа на EPPO с OLAF - Европейската служба за борба с измамите. През годините двете институции са имали конфликти, тъй като сферата им на работа е в общи линии една и съща, с разликата, че разследванията на OLAF са административни.

Ритер е роден през 1964 г. в чилийската столица Сантяго -

майка му е чилийка, а баща

му е германец Завършва право в Рейнския Фридрих-Вилхелмов университет в град Бон, а следдипломното си образование получава от “Европа-Институт” към Университета на Саарланд в Саарбрюкен.

В първите си години като прокурор работи в Росток от 1995 г., а по-късно става част от Генерална дирекция “Индустрия” към ЕК. През 1999 г. се завръща в Росток и гради кариерата си там, като през 2005 г. е избран за старши главен прокурор в германския град. Ритер говори немски, английски, испански и френски език.