Заради трафик на отпадъци към България зам.-кметът на Бриндизи подаде оставка

Зам.-кметът на град Бриндизи Джулиана Тедеско подаде оставка, след като името ѝ се появи в разследване за предполагаем незаконен трафик на отпадъци от Италия към Гърция и България.

Делото се води от регионалната дирекция „Антимафия" в Лече и от Екологичното оперативно звено на карабинерите.

В официално изявление до италианските медии Тедеско уточни, че разследването засяга единствено професионалната ѝ дейност като счетоводител и няма връзка с институционалните й функции. Тя е разследвана на свобода по обвинение в съучастие във фалшификация на данни в публичен акт с утежняващо обстоятелство, свързано с околната среда. „Решението е лично и продиктувано от чувство за отговорност, за да може административната дейност да продължи без каквото и да било влияние", заяви тя, подчертавайки доверието си в съдебната система.

Междувременно един от обявените за издирване заподозрени се предаде на властите. 44-годишният предприемач Джузепе Муньоло пристигна на пристанището в Бриндизи, където бе посрещнат от карабинерите. Той бе в неизвестност в деня на връчването на съдебната заповед.

По искане на прокурора Кармен Руджеро съдията от предварителното следствие към Съда на Лече е разпоредил задържане под стража за шестима обвиняеми и домашен арест за други двама. Всичките са италиански граждани. Запечатани са две дружества, запорирани са превозни средства и е наложен запор на имущество на стойност 278 хиляди евро.

Разследването е съсредоточено върху компанията Bri.Ecologica. Според прокуратурата ръководството й е декларирало износ на пластмаса и гума към Гърция и най-вече към България, докато реално са транспортирани и други видове отпадъци, чието третиране изисква по-скъпи процедури. По този начин, според обвинението, са били спестявани значителни разходи.

Муньоло е заподозрян за участие в престъпно сдружение, както и за незаконен трафик на отпадъци. Като собственик на еднолична фирма той е съдействал за осигуряване на договори с транспортни компании и оператори на инсталации за третиране.

Случаят предизвика обществен отзвук в Италия предвид трансграничния характер на предполагаемата схема. От община Бриндизи засега не са направили допълнителни коментари, освен да потвърдят приемането на оставката на Тедеско, която е представител на дясната партия „Италиански братя" на Джорджа Мелони.

Разследването продължава, като се очакват нови разпити и експертизи, свързани с реалния състав на изнасяните отпадъци и евентуалните екологични последици.