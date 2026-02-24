Лидерите на Г-7 потвърдиха подкрепата си за Украйна за четвъртата годишнина на войната

Лидерите на страните от Г-7 потвърдиха непоколебимата си подкрепа за Украйна в защита на териториалната ѝ цялост и право на съществуване, предаде Ройтерс, позовавайки се на общо изявление, публикувано в деня на четвъртата годишнина от началото на руската инвазия.

"Изразяваме нашата продължаваща подкрепа за усилията на (американския) президент Доналд Тръмп да постигне тези цели, като инициира мирен процес и доведе страните до преки преговори. Европа има водеща роля в този процес, заедно с други партньори", заявиха в него лидерите на САЩ, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Япония и Канада.

"Признаваме, че само Украйна и Русия, работещи заедно в добросъвестни преговори, могат да постигнат мирно споразумение", се посочва в изявлението, което изглежда е подкрепено и от Вашингтон, пише БТА.

Това е първата съвместна декларация на лидерите страните от Г-7 по въпроса за Украйна след връщането на Тръмп в Белия дом, отбелязва Франс прес.