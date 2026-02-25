Как Елцин активира ядреното куфарче

Краят на стратегическата комуникация между Москва и Вашингтон днес може да доведе до опасен инцидент, който да предизвика потенциален Армагедон

Февруари сложи края на един от най-значимите за съществуването на човешката цивилизация договори, който целеше да поддържа взаимното доверие и военно възпиране на двете основни ядрени сили на международната сцена. Русия и САЩ поради редица обстоятелства не пожелаха да възобновят сделката Нов СТАРТ, която ограничаваше арсеналите им от атомни бомби до 1550 за всяка. Обаче най-важната ѝ клауза установяваше подробни механизми за прозрачност и проверка между двете държави. С нея Вашингтон и Москва си обменяха данни, уведомления и взаимно инспектираха ядрените арсенали една на друга.

В действителност през 2023 г. Путин суспендира едностранно

участието на Русия в Нов СТАРТ, а САЩ последваха примера му. Това неформално сложи край на обмена на данни помежду им. Въпреки това във времето до този февруари двете страни поддържаха основните количествени ограничения за ядрените бомби в сделката, което подкрепяше стратегическата стабилност в отношенията между Кремъл и Белия дом. Сега вече дори формалните възпиращи връзки между двете страни бяха скършени и нито едната, нито другата знае или може да предвиди действията и движенията на арсеналите им за масово унищожение.

Това е изключително неприятно, защото дори едно малко недоразумение може да запали искрата на третата световна война и човечеството да бъде изпепелено от огъня на ядрения апокалипсис. Историята на цивилизацията ни вече познава моменти, в които сме се разминавали на косъм от подобен край на света поради грешна информация или липса на такава. А най-скорошният е само отпреди 31 години.

В един мразовит следобед на 25 януари 1995 г. военни техници на смяна в радарни станции в северната част на Руската федерация забелязват зловещ сигнал на екраните си. Някъде край бреговете на Норвегия е изстреляна ракета, която се издига бързо в близост до въздушното пространство на най-обширната държава на света. Никой не знае накъде отива тя, но в съзнанието на военните служители тя може да доведе до ужасни последици за Русия.

Те са обучени и знаят, че на теория ядрена ракета, изстреляна от американска подводница в близост до норвежкото крайбрежие,

може да достигне Москва за по-малко от 15 минути и да я унищожи

За това войниците сигнализират мигновено на своето командване за летящия обект. За броени секунди информацията стига и до президента, който по онова време е Борис Елцин. Без да се двоуми върховният главнокомандващ за първи път в човешката история активира ядреното куфарче на Русия - устройството, в което се съдържат инструкциите за детониране на ядрените бомби. В този изключително напрегнат момент президентът Елцин е изправен пред едно от най-опасните кръстопътища в политическата си кариера - дали да отговори на заплахата и да прати света в ада на третата световна война, или да изчака.

За късмет, тази верига от извънредни събития не завършва катастрофално. За разминалия се конфликт съобщава радиото на Би Би Си: “Преди да продължим, трябва да съобщим, че днес не е избухнала ядрена война, въпреки усилията на руската информационна агенция да я обяви. В 13:46 ч започнаха да пристигат съобщения, цитиращи Интерфакс, че Русия е свалила приближаваща се ракета. Репортерите от множество световни медии, мислейки, че ще станат свидетели на Армагедон, веднага се обадиха в британското министерство на отбраната. Развълнуван, но категоричен, говорител на ведомството смело заяви, че британците не са изстреляли никакви ракети към Русия. На свой ред негов американски колега от Пентагона обясни лаконично, че информацията за случилото се в руското небе са предимно непотвърдени съобщения и слухове”, прочита радиоводещият Джеръми Паксман.

Докато световните лидери се чудят чия е ракетата, която изправя на нокти руските военни техници, световните пазари по онова време се клатят трескаво, а журналисти отчаяно се опитват да изкопаят повече информация за драмата в далечния север. Около 14:45 ч управляващите в западните сили си отдъхват, след като Интерфакс съобщава, че макар руската система за ранно предупреждение да е регистрирала изстрелването на ракета, тя е паднала на норвежка територия.

Моменти след дописката на руската информационна агенция от Осло пристига съобщение, че цялата драма не е нападение срещу Москва. Изстрелването е било част от рутинна научноизследователска програма в граждански ракетен полигон и е имало за цел да събере информация за северното сияние, известно още като аврора бореалис.

Накрая норвежците настояват, че въпросната метеорологична ракета е паднала в морето близо до брега на отдалечения арктически остров Шпицберген, който е далеч от руското въздушно пространство.

“Бях ужасен, когато чух за реакцията на Русия, която предизвика нашият рутинен тест с метеорологична ракета”, заяви норвежкият учен Колбьорн Адолфсен, който стои в основата на проведения експеримент. По онова време той обясни, че Москва е била информирана за планираното изстрелване. Адолфсен предположи, че руснаците може да са реагирали, защото за първи път

ракета за наблюдение на северното сияние е била изстреляна по толкова висока траектория, достигайки височина от 1461 км.

“Това беше трезво напомняне за това как едно пропуснато съобщение може да има потенциално катастрофални последствия”, заключава Адолфсен. Въпреки това руското командване продължава да се съмнява в изявленията на Норвегия.

В Москва се проявяват съмнения дали метеорологичният експеримент не е всъщност опит за тестване на бързината на действие на противовъздушната отбрана на страната. “Някой може би е решил да ни тества, защото медиите постоянно повтарят, че армията ни е слаба”, предполага пред Интерфакс самият президент Елцин ден след инцидента. Въпреки това мнозина в Русия отхвърлят сценария, в който той е използвал ядреното куфарче за първи път в историята. Смятат, че това е просто един опит да се отвлече общественото внимание от разразяващата се война в Чечения.

Мненията за мащаба на инцидента от февруари 1995 са различни. За един бивш служител на ЦРУ това е бил най-опасният момент в ерата на ядрените оръжия.

“Никога досега лидер на ядрена сила не е активирал своя “ядрен куфар” в ситуация, в която е съществувала реална заплаха и е било възможно да се вземе незабавно решение за започване на Армагедон", смята военният съветник Питър Прай. Но изследователят по ядрено разоръжаване на ООН Павел Подвиг е на обратното мнение.

“Ако трябва да оценя опасността от ядрено унищожение при този инцидент, вероятно бих дал оценка 3 от 10. По време на студената война е имало много по-екстремни ситуации”, казва той.

Пет дни след инцидента радиостанцията на Би Би Си съобщава, че Русия смята, че причината е била информационно недоразумение, което не трябва да се повтаря. Говорител на Кремъл заявява, че норвежците са действали според нормалната процедура и не трябва да има лоши чувства към тях.