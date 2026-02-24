ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран: Готови сме да предприемем всички нужни стъпк...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22354044 www.24chasa.bg

България може да участва в доставките на втечнен природен газ за Украйна

3304
Форума Трансатлантическа среща на върха за сигурността на газовите доставки във Вашингтон Снимка: Министерство на енергетиката

България има реална възможност да играе по-активна роля в доставките на втечнен природен газ (LNG), включително към Украйна, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Това стана ясно след участието на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков във форума Трансатлантическа среща на върха за сигурността на газовите доставки във Вашингтон.

По време на форума енергийните министри на 12 държави, сред които САЩ, България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Украйна, подписаха съвместно изявление за повишаване сигурността на газовите доставки в Централна и Източна Европа.

Документът предвижда развитие на инфраструктура и по-голямо използване на съществуващите газови връзки в региона. Целта е да се осигурят по-разнообразни източници на природен газ и по-стабилни цени.

„Имаме възможност да превърнем националната газопреносна система в истински стратегически актив – не само за България, но и за целия регион", каза още министър Трайков.

Подписаното съвместно изявление предвижда и редовни консултации между държавите, координация между газовите оператори и регулаторите и съвместни действия за изграждане на по-прозрачен и работещ газов пазар.

Форума Трансатлантическа среща на върха за сигурността на газовите доставки във Вашингтон Снимка: Министерство на енергетиката

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви