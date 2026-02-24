България може да участва в доставките на втечнен природен газ за Украйна

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

България има реална възможност да играе по-активна роля в доставките на втечнен природен газ (LNG), включително към Украйна, съобщиха от Министерството на енергетиката.

Това стана ясно след участието на служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков във форума Трансатлантическа среща на върха за сигурността на газовите доставки във Вашингтон.

По време на форума енергийните министри на 12 държави, сред които САЩ, България, Гърция, Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Украйна, подписаха съвместно изявление за повишаване сигурността на газовите доставки в Централна и Източна Европа.

Документът предвижда развитие на инфраструктура и по-голямо използване на съществуващите газови връзки в региона. Целта е да се осигурят по-разнообразни източници на природен газ и по-стабилни цени.

„Имаме възможност да превърнем националната газопреносна система в истински стратегически актив – не само за България, но и за целия регион", каза още министър Трайков.

Подписаното съвместно изявление предвижда и редовни консултации между държавите, координация между газовите оператори и регулаторите и съвместни действия за изграждане на по-прозрачен и работещ газов пазар.