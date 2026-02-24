Най-малко 22 души загинаха при проливни дъждове в Югоизточна Бразилия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Най-малко 22 души загинаха при проливни дъждове в югоизточния бразилски щат Минас Жераис, предаде Ройтерс, като се позова на съобщение на местните власти.

Пожарната служба на щата потвърди 16 смъртни случая в град Жуиш де Фора и шест в град Уба, на около 110 километра разстояние един от друг.

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва изрази съболезнованията си към близките на жертвите в публикация в социалната платформа "Екс". "Вниманието ни е насочено към осигуряване на хуманитарна помощ, възстановяване на основните услуги, подкрепа за разселените хора и помощ за реконструиране", написа бразилският президент.

Около 440 души бяха евакуирани в Жуиш де Фора, съобщи кметството на града, заради предизвиканите от дъждовете наводнения и свлачища и се наложи да бъдат преустановени занятията в общинските училища. Мобилизирани бяха специализирани екипи, които да реагират на инцидентите и да търсят изчезнали хора, уточниха местните власти, цитирани от БТА.

Водещият бразилски новинарски уебсайт "Же 1" (G1) съобщи, че в града са изчезнали 45 души, включително деца.

Правителството обяви бедствено положение в град Жуиш де Фора, за да ускори предоставянето на помощ и хуманитарна подкрепа.

Голяма част от Бразилия навлиза в пика на дъждовния сезон през тукашното лято, което е от декември до март, водещо до чести и интензивни валежи, гръмотевични бури, наводнения и кални свлачища.

Кметството на Жуиш де Фора съобщи, че това е най-дъждовният февруари в историята на града, като количеството на валежите е повече от два пъти по-голямо от очакваното за месеца. Според кметството ситуацията е "критична".

Националният институт по метеорология на Бразилия днес издаде предупреждения за силни дъждове в някои части на общо 14 щата, включително целите щати Минас Жераис и Рио де Жанейро.