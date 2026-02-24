Тръмп ще произнесе обръщение „За състоянието на Съюза“

Американският президент Доналд Тръмп ще произнесе по-късно днес пред Конгреса традиционното обръщение „За състоянието на Съюза“, предадоха Ройтерс и БТА.

Това става в критичен за управлението му момент, когато одобрението за него спада, безпокойството относно Иран и разходите за живот в Америка растат, а частичните избори през ноември наближават.

Речта дава шанс на Тръмп да убеди избирателите да оставят републиканците на власт, но това не променя факта, че той е изправен пред сериозни политически препятствия у дома и в чужбина.

Речта следва бурни дни за неговата администрация, включително решение на Върховния съд срещу налаганите от него в световен мащаб мита, както и нови данни, показващи, че икономиката се забавя повече от очакваното, докато инфлацията се ускорява.

В момента Министерството на вътрешната сигурност е почти изцяло затворено поради спор между републиканците в Конгреса и демократите относно агресивните имиграционни тактики на администрацията, след като в Минеаполис бяха убити двама американски граждани.

Освен това Тръмп се бори с последиците от скандала около публикуването от правителството на документи, свързани с осъдения сексуален престъпник Джефри Епщайн, а допитване на Ройтерс/Ипсос, публикувано днес, показва, че шест от десет американци, включително значителна част от републиканците, смятат, че напредналата възраст на Тръмп влияе на поведението му.

Служител на Белия дом заяви, че темата на речта на Тръмп е „Америка на 250 години: Силна, просперираща и уважавана“ във връзка с 250-годишнината на страната, която се отбелязва тази година.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит съобщи, че президентът ще изложи програма за подобряване на икономическите перспективи за работещите американци.

Ройтерс отбелязва, че Тръмп явно се приближава към военен конфликт с Иран заради ядрената му програма, като прехвърля военни кораби в Близкия изток и разработва планове, които биха могли да включват смяна на правителството.

Според служители от администрацията днес Тръмп ще обсъди планове по отношение на Иран. Очаква се той да представи постиженията си в посредничеството за мирни споразумения.

Миналата година някои демократи прекъснаха речта на Тръмп с освирквания, преди да напуснат в знак на протест. Този път повече от 20 демократи в Камарата на представителите и Сената планират да пропуснат речта, като вместо това организират митинг на открито в парка "Нашънъл мол" във Вашингтон.