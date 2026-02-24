ЕК ще предложи постоянна забрана за вноса на руски петрол

Европейската комисия възнамерява да представи законодателно предложение за постоянна забрана на вноса на руски петрол на 15 април - три дни след парламентарните избори в Унгария. Това съобщи днес Ройтерс, позовавайки се на официални представители от ЕС и документ, с който агенцията се е запознала.

Двама източници от ЕС са заявили пред Ройтерс, че срокът е избран, за да не бъде забраната на внос на руски петрол в ЕС основна тема по време на изборната кампания в Унгария, съобщи БТА.

Унгария и Словакия, които все още зависят от вноса на руски петрол, са категорично против всяка подобна забрана.

На изборите на 12 април унгарският премиер Виктор Орбан и неговата управляваща партия „Фидес“ се изправят срещу опозиционната партия ТИСА, водена от Петер Мадяр, която е сочена за фаворит в социологическите прочувания.

Брюксел вече наложи санкции върху вноса в ЕС на руски петрол по море, но с новото законодателство желае да гарантира пълно изключване на руския петрол, което да остане в сила дори ако мирно споразумение с Украйна доведе до премахване на санкциите.

Доставките на руски петрол за Унгария и Словакия по тръбопровода „Дружба“ бяха прекъснати от 27 януари, след като Киев съобщи, че руски дрон е ударил оборудване в Западна Украйна. Словакия и Унгария обвиняват Киев за продължителното прекъсване на доставките, докато украинските власти твърдят, че се опитват да ремонтират тръбопровода.

Правителството на Орбан, което поддържа добри отношения с Москва, наложи вето върху предлаганите нови санкции на ЕС срещу Русия, както и върху планирания заем от 90 милиарда евро за Украйна, заради спора около доставките по тръбопровода.

Очаква се ЕС да заобиколи всеки опит на Унгария и Словакия да блокират чрез вето планираната постоянна забрана за внос на руски петрол в ЕС, като използва законодателство, което може да бъде одобрено чрез квалифицирано мнозинство от държавите членки.

Според европейския комисар по енергетиката Дан Йоргенсен предложението ще премахне постепенно вноса на руски петрол не по-късно от края на 2027 г. До последното тримесечие на миналата година ЕС е внасял едва 1 процент от необходимите количества петрол от Русия, до голяма степен в резултат на европейските санкции върху руския суров петрол, превозван по море.