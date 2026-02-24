ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бизнесдама от Швеция предлагала стажантките си на ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22354217 www.24chasa.bg

Лондон с нов голям пакет санкции срещу Русия

2392
Лондон. Снимка: Pixabay

Британското правителство обяви днес, на четвъртата годишнина от нахлуването на руските сили в Украйна, голям пакет от санкции срещу Русия, предадоха Франс прес и БТА.

Обект на санкциите са енергийният и военният сектор на Русия. Те са насочени срещу 300 организации, кораби и физически лица, с което броят на свързаните с Москва компании и хора, санкционирани от Лондон, надхвърли 3000.

Сред новите санкционирани е компания "Транснефт", която е контролирана от руската държава и която осъществява над 80% от руския износ на петрол.

Лондон заяви, че новите санкции имат за цел да затруднят финансирането и въоръжаването на руските сили.

Лондон. Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви