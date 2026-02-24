Отнеха лицензите на шест компании, отглеждащи канабис в Северна Македония

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Властите в Република Северна Македония отнеха лицензите за отглеждане на канабис за медицински цели на шест компании след установени нередности, съобщи на пресконференция днес министърът на здравеопазването Азир Алиу, цитиран от МИА.

Той уточни, че е отнет лицензът и на компанията "Алфафам", която беше замесена в случая с нелегалното внасяне в Сърбия на 5 тона марихуана.

"Решенията на правителството се основават на констатациите от извършените проверки - неподходящо съхранение на сухия цвят, непоследователни уведомления на комисията, непредставена цялостна документация за продажби и трансфер", посочи Алиу.

Освен извършените досега проверки на 13 юридически лица, министърът обяви, че предстоят инспекции на всичките 43 фирми, които отглеждат канабис за медицински цели, съобщава БТА.

Той каза, че след завършването на проверките на всички компании ще бъдат внесени промени в законодателството заради установени пропуски и възможности за злоупотреби.

"Установяваме пропуски в закона и ще имаме ново законово решение, с което няма да може да се злоупотребява. Ще оставим това на експертите, но ще имаме правно решение, което ще бъде в съответствие с директивите на ЕС", посочи здравният министър.

Властите в страната започнаха масови проверки, след като в края на януари в съседна Сърбия бяха конфискувани 5 тона марихуана с предполагаем произход от Северна Македония. При последвалите проверки в производствени обекти на територията на страната бяха иззети около 40 тона марихуана, след като компетентната комисия установи, че количествата не са обработени съгласно законовите изисквания.