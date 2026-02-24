Британските депутати одобриха разсекретяване на документи, свързани с бившия принц Андрю

Камарата на общините в парламента на Великобритания одобри днес публикуването на документи, свързани с назначаването на бившия британски принц Андрю за търговски представител - позиция, заемана от него в продължение на десетилетие, през което се подозира, че е предавал правителствена информация на покойния американски финансист и осъден сексуален престъпник Джефри Епстийн, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Агенцията отбелязва, че все още не е ясно кога документите ще бъдат публикувани, тъй като бившият принц - брат на крал Чарлз Трети, беше арестуван миналата седмица по подозрения за злоупотреба със служебно положение. Правителството заяви, че не иска да се намесва в разследването.

Лидерът на опозиционните либерални демократи Ед Дейви, който внесе предложението, твърди, че е време за прозрачност. „В много отношения това е първият наистина глобален скандал: от Белия дом и Силициевата долина до Осло и Париж, но това е и дълбоко британски скандал, достигащ чак до върха на британския елит“, каза Дейви при откриването на дебата.

По-малкият брат на крал Чарлз Трети, който бе лишен от титлите си миналата година поради разкрития за връзките му с Епстийн, беше арестуван миналата седмица. Андрю Маунтбатън-Уиндзор, както е известен сега, бе освободен без да му бъдат повдигнати обвинения, като разследването продължава.

Дебатът в британския парламент следва решението на Министерството на правосъдието на САЩ да публикува милиони страници документи, свързани с Епстийн, които разкриват как финансистът е използвал международна мрежа от богати, престижни приятели, за да придобие влияние и да експлоатира сексуално млади жени.