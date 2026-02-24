Хърватският премиер: Украйна да не се отказва от окупираните територии в хода на преговорите

Хърватският премиер Андрей Пленкович, който днес е на посещение в Киев по повод четвъртата годишнина от началото на войната в Украйна, присъства на възпоменателна церемония в памет на загиналите в конфликта украински войници и участва в среща на Коалицията на желаещите, съобщи регионалната телевизия Ен1, позовавайки се на публикации на Пленкович в социалните мрежи.

„С президента на Украйна Володимир Зеленски и европейски колеги отдадохме почит на смелите украински защитници, които дадоха живота си за свободата, демократичните ценности и сигурността на Европа“, написа Пленкович, споделяйки снимки от възпоменателната церемония в украинската столица.

В друга своя публикация Пленкович заяви, че по време на днешната среща на Коалицията на желаещите е подчертал, че „Хърватия се застъпва за справедлив и устойчив мир и счита, че Украйна не трябва да се съгласява на де юре отказ от своите окупирани територии в хода на мирните преговори“, пише БТА.

„Хърватското правителство ще продължи да подкрепя Украйна политически, военно, енергийно, хуманитарно, както и в процеса на разминиране и предаване на опит в обработката на военни престъпления“, отбеляза още Пленкович.