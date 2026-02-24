Иран: Готови сме да предприемем всички нужни стъпки за постигане споразумение със САЩ

Иран е готов да предприеме всички необходими стъпки, за да постигне споразумение със САЩ, заяви днес иранският заместник външен министър Маджид Тахт Раванчи, докато двете страни се готвят за нов кръг от преговори, предадоха Ройтерс и БТА.

Преговорите ще се състоят на 26 февруари в Женева, съобщи вчера високопоставен американски представител, като специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на американският президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър, ще се срещнат с иранската делегация.

Двете страни възобновиха преговорите по-рано този месец на фона на засилването на военното присъствие на САЩ в Близкия изток. Иран заплаши да нанесе удари по американски бази в региона, ако бъде атакуван.

"Готови сме да постигнем споразумение възможно най-скоро. Ще направим всички необходимо, за да се случи това. Ще влезем в залата за преговори в Женева с пълна честност и добра воля", каза иранският заместник външен министър в коментари, публикувани от държавните медии в Иран.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви днес, че първият избор на американският президент Доналд Тръмп винаги е бил дипломацията, но че той е готов да използва и смъртоносна сила, ако е необходимо.

Високопоставен ирански представител каза в неделя пред Ройтерс, че Техеран ще обмисли сериозно комбинацията от изпращане на половината от най-високообогатения си уран в чужбина, разреждане на останалата част и участие в създаването на регионален консорциум за обогатяване - идея, която периодично се повдигаше през годините на свързаната с Иран дипломация.

Техеран ще направи това в замяна на признаването от страна на САЩ на правото на Ислямската република на "обогатяване на уран за мирни цели" по силата на споразумение, което ще включва и отмяна на икономическите санкции, подчерта иранският представител.

"Ако има атака или агресия срещу Иран, ще отговорим съгласно нашите планове за отбрана. Атака на САЩ срещу Иран си е истински хазарт", подчерта Раванчи.

Непреките преговори между двете страни през миналата година не доведоха до споразумение, главно поради противоречия по отношение на американското искане Иран да се откаже от обогатяването на уран на своя територия, тъй като Вашингтон разглежда това като път към създаването на ядрена бомба.

Иран винаги е отричал, че се стреми да придобие такъв вид оръжие.

През юни миналата година САЩ се присъединиха към Израел в ударите срещу ирански ядрени обекти, което ефективно ограничи обогатяването на уран в Иран. Тогава Тръмп заяви, че ключовите ядрени обекти на страната са "унищожени". Смята се обаче, че Иран все още разполага със запаси, обогатени преди атаката, които Вашингтон иска да бъдат предадени в чужбина.