Пакистански и афганистански сили отново си размениха огън по границата

Пакистанските и афганистанските сили си размениха днес огън по общата граница, като всяка от страните обвинява другата за началото на сблъсъците, предадоха Ройтерс и БТА. Агенцията припомня, че преди няколко дни пакистански въздушни удари в Афганистан засилиха напрежението в региона и застрашиха крехкото примирие, постигнато след смъртоносните погранични сблъсъци през октомври миналата година.

Мошараф Заиди, представител на пакистанските власти, заяви, че афганистанските сили са започнали „непровокиран обстрел“ в участъците Торхам и Тирах, като „пакистанските сили за сигурност са реагирали незабавно и ефективно, заглушавайки талибанската агресия“. Той допълни, че по-нататъшни провокации ще бъдат посрещнати „незабавно и сурово“.

Според афганистанските власти пакистанските сили са открили огън, а афганистанските са отвърнали. Представителят на властите в афганистанската провинция Нангархар Забиула Нурани заяви, че няма афганистански жертви.

Исламабад заяви, че пакистанските въздушни удари през почивните са били насочени към лагерите на „Тахрик е Талибан Пакистан“ и местно разклонение на „Ислямска държава“ в Източен Афганистан, като източници от службите за сигурност съобщават, че броят на елиминираните бойците е 70.

Мисията на ООН за подпомагане на Афганистан заяви, че е получила достоверни съобщения“, че най-малко 13 цивилни са убити и седем са ранени в Нангархар.