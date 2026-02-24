Руска атака спря работата на завод за преработка на газ в Харковска област

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинската държавна компания „Нафтогаз“ съобщи, че работата на газопреработвателния ѝ завод в Харковска област е била преустановена след руска атака, предадоха Ройтерс и БТА.

„Руските войски отново атакуват газопреработвателната инфраструктура на „Нафтогаз“, се посочва в изявление на компанията.

В Харковска област се намира газовата рафинерия „Шебелинка“, една от най-големите в Украйна, която е собственост на производителят на газ „Укргазвидобування“, част от групата „Нафтогаз“.

Компанията обяви вчера, че си е осигурила доставка на втечнен природен газ от САЩ през терминал в Германия.