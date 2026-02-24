ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Игра на гласове до последно в БСП заради ветото на...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22354543 www.24chasa.bg

Разследват сделки с акции на унгарската енергийна компания МОЛ

1004
Националната банка на Унгария съобщи, че е започнала проверка на определени сделки с акции на енергийната компания МОЛ СНИМКА: X/@SamoGlavan

Националната банка на Унгария (унгарската централна банка, б. ред.) съобщи, че е започнала проверка на определени сделки с акции на енергийната компания МОЛ (MOL) заради съмнения за „нарушаване на правилата за търговия с вътрешна информация“, предаде Ройтерс и БТА. 

От банката уточняват, че разследването е започнало след подаден сигнал за възможно нарушение на разпоредбите, забраняващи търговия с вътрешна информация, свързано с определени сделки на капиталовия пазар. „Докато официалната процедура е в ход, унгарската централна банка не може да предостави допълнителни подробности“, обяви институцията.

От МОЛ заявиха, че ръководството на компанията е извършило сделките в съответствие със закона и че те са били надлежно оповестени чрез законовите канали. Дружеството подчерта ангажимента си към прозрачност на капиталовия пазар и готовност да съдейства на централната банка.

Акциите на енергийната компания поевтиняха с 3,25 на сто до 3450 форинта (около 9,1 евро) на борсата в Будапеща, като се представиха по-слабо от общия пазар.

Централната банка не уточни кой е подателят на сигнала.

Унгарският портал 24.hu съобщи по-рано днес, че Асоциацията на инвеститорите в акции на дребно в страната (TEBESZ) е подала сигнал до централната банка във връзка с продажби на акции от представители на МОЛ в дните след спирането на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ за Унгария на 27 януари.

Асоциацията на инвеститорите в акции на дребно в страната не отговори на молба на Ройтерс за коментар по темата.

На 16 февруари МОЛ поиска от министерството на енергетиката на Унгария да освободи петрол от стратегическия резерв заради прекъсванията в доставките по петролопровода „Дружба“.

Националната банка на Унгария съобщи, че е започнала проверка на определени сделки с акции на енергийната компания МОЛ СНИМКА: X/@SamoGlavan

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви