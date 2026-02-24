Разследват сделки с акции на унгарската енергийна компания МОЛ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Националната банка на Унгария (унгарската централна банка, б. ред.) съобщи, че е започнала проверка на определени сделки с акции на енергийната компания МОЛ (MOL) заради съмнения за „нарушаване на правилата за търговия с вътрешна информация“, предаде Ройтерс и БТА.

От банката уточняват, че разследването е започнало след подаден сигнал за възможно нарушение на разпоредбите, забраняващи търговия с вътрешна информация, свързано с определени сделки на капиталовия пазар. „Докато официалната процедура е в ход, унгарската централна банка не може да предостави допълнителни подробности“, обяви институцията.

От МОЛ заявиха, че ръководството на компанията е извършило сделките в съответствие със закона и че те са били надлежно оповестени чрез законовите канали. Дружеството подчерта ангажимента си към прозрачност на капиталовия пазар и готовност да съдейства на централната банка.

Акциите на енергийната компания поевтиняха с 3,25 на сто до 3450 форинта (около 9,1 евро) на борсата в Будапеща, като се представиха по-слабо от общия пазар.

Централната банка не уточни кой е подателят на сигнала.

Унгарският портал 24.hu съобщи по-рано днес, че Асоциацията на инвеститорите в акции на дребно в страната (TEBESZ) е подала сигнал до централната банка във връзка с продажби на акции от представители на МОЛ в дните след спирането на доставките на петрол по тръбопровода „Дружба“ за Унгария на 27 януари.

Асоциацията на инвеститорите в акции на дребно в страната не отговори на молба на Ройтерс за коментар по темата.

На 16 февруари МОЛ поиска от министерството на енергетиката на Унгария да освободи петрол от стратегическия резерв заради прекъсванията в доставките по петролопровода „Дружба“.