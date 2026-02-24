Основателят на Телеграм: Москва ограничава правото на личен живот и свободата на словото

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В отговор на руски медийни публикации, в които се казва, че руските власти са образували наказателно дело срещу него, съоснователят на приложението „Телеграм“ Павел Дуров заяви, че Москва продължава да ограничава правото на неприкосновеност на личния живот и свободата на словото, предадоха Ройтерс и БТА.

Русия се опитва да блокира „Телеграм“, който има над 1 милиард активни потребители и се използва масово както в Русия, така и в Украйна, и да насочи десетки милиони руснаци към подкрепяна от държавата алтернатива, известна като „МАКС“ (MAX).

„Русия образува наказателно дело срещу мен за „подпомагане на тероризма“. Всеки ден властите измислят нови поводи да ограничат достъпа на руснаците до „Телеграм“, докато се стремят да потиснат правото на лична неприкосновеност и свободата на словото“, написа Дуров в своя канал в приложението.

ДПА съобщава, цитирайки „Российская газета", че сведенията се основават на информация от вътрешната разузнавателна служба ФСБ.

Вестникът посочва, че приложението „Телеграм“ е било използвано при множество престъпления, като споменава терористичното нападение в концертната зала „Крокус" в московското предградие Красногорск преди близо две години, при което загинаха повече от 140 души.

Тази стъпка представлява допълнителна ескалация от страна на руските власти срещу приложението, което през изминалия уикенд бе определено като риск за сигурността.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков повтори обвинението, че „Телеграм“ отказва да сътрудничи, което според него задължава властите да предприемат действия.

Самият Дуров напусна Русия преди няколко години.