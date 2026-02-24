ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Директорът на Лувъра подаде оставка

Лувъра СНИМКА: Pixabay

Директорът на парижкия музей „Лувър" Лоранс де Карс подаде оставка пред френския президент Еманюел Макрон, който я прие, като я определи като „акт на отговорност". Това предаде "Франс 24".

Музеят, разтърсен от гръмката кражба през октомври миналата година, се нуждае от „нов импулс", заявиха от кабинета на Макрон.

Лувърът беше разтърсен от зрелищен обир през октомври миналата година, когато четирима извършители отмъкнаха бижута на стойност 102 млн. долара, които и до днес не са открити. Освен това серия от стачки доведе до периодични затваряния на музея, една от най-посещаваните туристически атракции във френската столица.

Лувъра СНИМКА: Pixabay

