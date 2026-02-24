ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Игра на гласове до последно в БСП заради ветото на...

Спират влаковете в Гърция на 28 февруари заради стачка за годишнината от катастрофата в Темпе

Тежката катастрофа между Солун и Лариса.

Гърция ще остане без влакове на 28 февруари поради 24-часова стачка в железниците по повод на годишнината от влаковата катастрофа в прохода Темпе, съобщи обществената телевизия ЕРТ. 

Стачката на железопътните служители е по повод навършването на три години от влаковата катастрофа, станала в прохода Темпе край Лариса на 28 февруари 2023 г., която отне живота на 57 души, припомня БТА. 

Влаковите маршрути няма да бъдат изпълнявани в цялата страна, стана известно от изявление на гръцката железопътна компания "Hellenic Train". 

