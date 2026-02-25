ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Германия предупреди своите граждани в Близкия изток за риск от американска атака

Иран планира да изстреля ракети в южната си част. СНИМКА: Пиксабей

Министерството на външните работи на Германия призова германските граждани в Близкия изток да вземат предпазни мерки предвид потенциалния риск от американска атака срещу Иран, която може да има последствия и за Израел и други страни в региона, предаде ДПА, цитирани от БТА.

На германците в Израел се препоръчва да се подготвят да останат за неопределено време на мястото, където се намират, в случай че въздушното пространство бъде затворено поради ирански атаки, каза германското посолство в Тел Авив.

Ако САЩ атакуват Иран, се очаква Техеран да нанесе удари и по цели в Израел, посочва ДПА.

На германските граждани в Израел се препоръчва да инсталират на мобилните си телефони приложение, което предупреждава за предстоящи ракетни атаки. Министерството също така препоръчва „предвид ескалиращата ситуация със сигурността в региона", хората да се запасят с провизии и да се запознаят с възможностите за защита и убежища.

Външното министерство предупреди и за влошаване на обстановката със сигурността в съседната на Израел страна Ливан. В случай на по-нататъшна ескалация, по всяко време могат да бъдат наложени ограничения на полетите, подчерта германското посолство в Бейрут.

Ливанската групировка „Хизбула" се счита за най-важния съюзник на Иран в региона.

Още през 2024 г. шиитската групировка влезе в открита война с Израел. Оттогава се счита, че тя е значително отслабена. Съществуват обаче опасения, че групировката може да се намеси в конфликта в случай на атака срещу Иран.

