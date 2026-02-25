Браковете в Турция намаляват, увеличават се разводите

През 2025 г. броят на двойките от Турция, които са сключили брак, е спаднал с над 17 000, а броят на развелите се е нараснал с близо 5000, сочат данни на Турския статистически институт (ТЮРКСТАТ), цитирани от БТА.

Според официалните данни броят на браковете в Турция е намалял от 569 983 през 2024 г. до 552 237 през 2025 г., с което общият коефициент на бракосъчетанията е достигнал ниво от 6,43 на 1000 души. В същото време броят на разводите се е увеличил от 188 963 през 2024 г. до 193 793 през 2025 г., с което общият коефициент на разводите е достигнал 2,26 на 1000 души.

Според данните през 2025 г. най-много бракове са сключени в южния турски окръг Газиантеп (7,76 на 1000 души), а на челните места се нареждат окръзите Османие (7,68 на 1000 души) и Шанлъурфа (7,5 на 1000 души), които също се намират в южната част на Турция. Най-малко бракове пък са сключени в източния окръг Тунджели (4,18 на 1000 души) и североизточните окръзи Гюмюшхане и Ардахан (4,58 и 4,67 на 1000 души).

В същото време най-много разводи са отчетени в западния окръг Измир (3,28 на 1000 души), както и в окръзите Анталия (3,21 на 1000 души) и Денизли (3,14 на 1000 души), сочат още данните. Най-малък брой разводи пък са настъпили в окръзите Хаккяри, Шърнак и Битлис (съответно 0,51, 0,52 и 0,63 на 1000 души) в Източна Турция.