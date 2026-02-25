Мерц пристигна в Пекин на първото си официално посещение в Китай като канцлер на Германия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц пристигна в Пекин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Двудневното му посещение е първата официална визита в Китай на лидера на германския Християндемократически съюз (ХДС) в качеството му на канцлер, уточнява агенцията.

По време на срещата си с китайския министър-председател Ли Цян германският лидер каза, че страната му иска да задълбочи икономическия обмен с Китай, но има определени безпокойство и иска да гарантира, че сътрудничеството ще е честно, информира Ройтерс.

Двете страни трябва да си говорят открито, посочи Мерц.

На свой ред Ли Цян заяви, че Китай очаква с нетърпение да популяризира по-дълбоко и по-практично сътрудничество с Германия. В двустранните взаимоотношения вече се вижда стабилен напредък, обърна внимание китайският премиер.

Той добави, че Китай иска да засили диалога, общуването и взаимното доверие с Германия.

Предвидена е и среща на Мерц с китайския президент Си Цзинпин, посочва Синхуа.