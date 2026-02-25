ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спорт по телевизията днес

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22355395 www.24chasa.bg

Мерц пристигна в Пекин на първото си официално посещение в Китай като канцлер на Германия

1560
Фридрих Мерц

Канцлерът на Германия Фридрих Мерц пристигна в Пекин, предаде китайската новинарска агенция Синхуа, цитирана от БТА.

Двудневното му посещение е първата официална визита в Китай на лидера на германския Християндемократически съюз (ХДС) в качеството му на канцлер, уточнява агенцията.

По време на срещата си с китайския министър-председател Ли Цян германският лидер каза, че страната му иска да задълбочи икономическия обмен с Китай, но има определени безпокойство и иска да гарантира, че сътрудничеството ще е честно, информира Ройтерс.

Двете страни трябва да си говорят открито, посочи Мерц.

На свой ред Ли Цян заяви, че Китай очаква с нетърпение да популяризира по-дълбоко и по-практично сътрудничество с Германия. В двустранните взаимоотношения вече се вижда стабилен напредък, обърна внимание китайският премиер.

Той добави, че Китай иска да засили диалога, общуването и взаимното доверие с Германия.

Предвидена е и среща на Мерц с китайския президент Си Цзинпин, посочва Синхуа.

Фридрих Мерц

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Златото пази стойността на парите ви