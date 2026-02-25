ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военни учения на Южна Корея със САЩ за оперативен контрол в случай на война

Силно укрепената граница между Северна и Южна Корея Снимка: Архив/ Twitter/@JackStr42679640/

Традиционните пролетни съвместни военни учение на Южна Корея и САЩ ще се състоят идния месец, за да укрепят общата си отбранителна позиция в контекста на подготовката на предаването на оперативния контрол в случай на война (ОПКОН/OPCON) от Вашингтон на Сеул, предаде южнокорейската новинарска агенция Йонхап, цитирана от БТА.

Ученията "Щитът на свободата" (The Freedom Shield/FS) са насрочени от 9 до 19 март, като в тях ще влезе сухопътното учение "Щитът на воина" според южнокорейското обединено командване а американските сили в Южна Корея.

Ще се отработят варианти за възпиране на севернокорейски ядрени оръжия. Армиите на съюзниците обявиха, че предстоящите учения ще спомогнат за засилването на съвместната бойна готовност чрез комбинирани, общи и всестранни тренировъчни операции.

"Тези учения ще послужат и за условното предаване на оперативния контрол в случай на война, залегнало в споразумението между съюзниците, се казва в общо изявление на южнокорейската и американската армия. Намерението на Сеул е това предаване да стане до края на мандата на настоящия президент на страната И Дже-мьон, който изтича прз 2030 година, пояснява Йонхап.

