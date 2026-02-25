Турски F-16 се разби след излитане, пилотът загина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Турски изтребител се разби малко след излитането си в ранните часове на сряда, при което пилотът загина, съобщи министерството на отбраната, цитирано от Turkish minute.

Радиоинформацията и информацията за проследяване на самолета, който e излетя. от Балъкесир в 00:56 ч., е била загубена скоро след излитането.

Веднага е започнала спасителна операция но са открити само отломки от машината.

„Нашият пилот загина мъченик. Причината за инцидента ще бъде установена след разследване от екипа за оглед на катастрофата“, обявиха от министерството на образованието, изказвайки съболезнования на семейството на пилота.

През ноември Турция преустанови полетите на своите товарни самолети C-130, след като един от тях се разби в съседна Грузия, докато се връщаше от Азербайджан, при което загинаха всички 20 души на борда.

През януари тайвански F-16 се разби в морето по време на рутинна мисия. Пилотът му, който се катапултира в открито море, е обявен за изчезнал.

В Полша през август F-16 се разби по време на репетиция за авиошоу, при което загина пилотът му, съобщава бТВ.