Японец е задържан в Иран, Токио иска незабавното му освобождаване

Япония изиска незабавното освобождаване на японски гражданин, задържан миналия месец в Иран, съобщи заместник-главният секретар на кабинета Масанао Озаки, предаде японската новинарска агенция Киодо, цитирана от БТА.

Озаки заяви на пресконференция в Токио, че японският гражданин е бил задържан от иранските власти на 20 януари, но не даде повече подробности, позовавайки се на "съображения за защита на личния живот".

Японското правителство поддържа връзка със задържания гражданин и членовете на семейството му, като им оказва необходимата подкрепа, подчерта Озаки.