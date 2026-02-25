Свлачище затвори международния път през Маказа

Заради свлачище в гръцкия участък е затворен международният път Кърджали - Комотини през прохода Маказа за неопределено време. Решението е на местните власти, които са преценили, че преминаването по пътя е опасно. Пропадането е на 7-ия километър от Комотини по посока границата с България. Движението се пренасочва през обходен маршрут през село Нимфея. Пътят обаче е планински и с много завои и удължава пътуването Кърджали - Комотини с поне половин час.

Преди година и половина същият участък от пътя отново пропадна. Тогава движението отново беше пренасочено по обходния маршрут.